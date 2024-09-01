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Dünya Rusya, Ukrayna çatışması ortamında nükleer politikasını gözden geçirecek! Duyurdular!
Dünya

Rusya, Ukrayna çatışması ortamında nükleer politikasını gözden geçirecek! Duyurdular!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 19:53:00 - 2024-09-01 20:39:09
Rusya, Ukrayna çatışması ortamında nükleer politikasını gözden geçirecek! Duyurdular!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'un yaptığı son açıklamaya göre, Rusya nükleer doktrinini güncellemeyi planlıyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'un yaptığı son açıklamaya göre, Rusya nükleer doktrinini güncellemeyi planlıyor. Bugün yapılan açıklama, Batılı ülkelerin Ukrayna'daki devam eden çatışma konusundaki eylemlerine bir yanıt olarak geliyor. Ryabkov, değişikliklerin tam olarak neleri içereceğine dair spesifik detaylar vermese de, bu kararın doğrudan Rusya'nın çatışmadaki Batılı rakiplerinin tırmandırıcı eylemleri olarak algıladığı durumun bir sonucu olduğunu belirtti.Rusya'nın mevcut nükleer doktrini, 2020 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı bir kararnameyle belirlenmişti.

Bu doktrine göre, Rusya'nın nükleer silah kullanımı, ülkenin nükleer saldırıya uğraması veya konvansiyonel bir saldırının devletin varlığını tehdit etmesi durumunda söz konusu olabilir. Ryabkov'un bugünkü açıklaması, Rusya'nın bu politikada değişiklikler yapma yönünde ilerlediğine dair şimdiye kadarki en kesin işaret oldu.Ryabkov, revizyonlar üzerindeki çalışmaların ileri bir aşamada olduğunu belirterek, nükleer duruşa düzeltmeler uygulamaya yönelik net bir niyet olduğunu teyit etti. Bu gelişme, Rusya'nın Batılı ülkeleri Ukrayna'yı kendisine karşı savaş yürütmek için bir vekil olarak kullanmakla suçladığı daha geniş bir anlatının parçası. Rusya'nın nükleer doktrininde beklenen değişikliklerin tam niteliği ve kapsamı şu an için belirsizliğini koruyor.Reuters bu habere katkıda bulunmuştur.

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Yorumlar

Ortunç

Ortadoğu da ki Rusya gücünü bertaraf etmek için Ukrayna'yı Rusya'nın başına tebelleş edip ve her türlü istihbarat ve cephane desteği vererek köşeye sıkıştırmanın mutlaka bir karşılığı olacak. Umut edelim 3.Dünya savaşı olmasın, böyle bir durum bugünkü güçler için kartlar yeniden karılır.
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