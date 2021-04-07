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Dünya Rusya - Ukrayna arasında gerilimde yeni gelişme
Dünya

Rusya - Ukrayna arasında gerilimde yeni gelişme

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan askeri gerilim gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı. NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 20:24:00 -
Rusya - Ukrayna arasında gerilimde yeni gelişme

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile Lviv şehrinde görüştü.

Ukrayna Ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Peach ve Homçak, Ukrayna ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

NATO standartları kapsamında Ukrayna ordusunda reform sürecinin görüşüldüğü toplantıda, Peach, örgütün Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Homçak da ziyaretin stratejik ortaklığa verilen önemi gösterdiğini ifade ederek NATO ve Ukrayna ordusu arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

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