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Ekonomi Rusya, Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatını geçici olarak durdurdu
Ekonomi

Rusya, Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatını geçici olarak durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, yıllık yapılan bakım nedeniyle TürkAkım doğal gaz boru hattından geçici olarak doğal gaz sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 16:52:00 -
Rusya, Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatını geçici olarak durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım'ın planlanmış yıllık bakımının 21 ila 28 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Bu nedenle, söz konusu tarihlerde TürkAkım'ın iki hattından da doğal gaz sevkiyatının yapılmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Gaz sevkiyatının durdurulması tüm taraflarla önceden koordine edilmiştir." denildi.

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