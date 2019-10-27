Rusya Türkiye'ye bırakmamıştı! Cemil Bayık'tan alçak talimat

Barış Planı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad'ın PKK unsurlarından temizlenmesi sonrası gözler Resulayn'ın Doğusunda bulunan işgal bölgesine çevrildi. Örgüt yönetimi Soçi'de Rusya ve Türkiye arasında uzlaşılan 13 maddelik çekilme planını tanımadığını açıkladı. Terör örgütü PKK, 150 saatlik çekilme takvimine rağmen Kamışlı ve çevre beldelerde savaş hazırlığı yapıyor.

Kamışlı sakinlerinden Nevvaf Hacı, bölgeden hiçbir PKK militanının çıkmadığını ve örgütün Yarubiye, Malikiye, Dırbesiye ve Kamışlı İlçe merkezine yeni silah ve militan sevkiyatları gerçekleştirdiğini söyledi.

Her sokak başına ham petrol dolu tankerler taşıyorlar

Yeni Şafak'ın haberine göre Nevvaf Hacı yaptığı açıklamada örgütün yalnızca zaman kazanmaya çalıştığını ve tüm yerleşim birimlerinde yeni siperler hazırladığını anlattı. Nevvaf Hacı, "Soçi zirvesinin hemen ertesinde Kamışlı aksında tüm yerleşim birimlerin de hazırlıklar olağanüstü arttı. Barış Pınarı'nın ilk günlerinde tam bir hezimet yaşadılar. ABD askerlerinin çıkışı ve cephede yaşanan yenilgi örgütü ciddi bir çözülme ve belirsizliğe sürükledi. Ancak son günlerde Malikiye, Kamışlı, Yarubiye, Kahtaniye, Dırbesiye gibi beldelerde her sokak başına ham petrol dolu akaryakıt tankerleri taşıyorlar. Amaçları ham petrolleri ateşe vererek Türk uçakları ve İnsansız hava araçlarının görüş açısını engellemek. Bu kapsamda bir çok noktaya da yeni brandalar çektiler" diye konuştu.