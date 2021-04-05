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Dünya Rusya, Türkiye'nin teklifini kabul etmedi
Dünya

Rusya, Türkiye'nin teklifini kabul etmedi

Moskova yönetimi, Türkiye'nin Su-35'leri alıp bu savaş uçaklarını yerli üretim aviyoniklerle donatma teklifini kabul etmedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 14:16:00 -
Rusya, Türkiye'nin teklifini kabul etmedi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini alması sonucu ABD, Ankara'yı F-35 savaş programından çıkardı.

Motivasyonunun büyük bir bölümünü yerli savaş uçağını geliştirmeye veren Ankara, başka bir ülkeden jet alma fikrine de kapıyı kapatmadı.

Bu konuda ilk seçenek olarak ise Rus uçakları masaya geliyor. Türkiye ve Rusya jetlerin tedarikinin mümkün olduğunu söylese de bugüne kadar herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadı.

Bloomberg'de yayımlanan bir haberde ise, Türkiye'nin son ürettiği ve savaşta başarılı olan İHA sistemleri, Pakistan ile olan savunma sanayii ilişkileri ve Rusya'dan olası savaş uçağı tedariki mevzusu masaya yatırıldı.

İki ülke arasındaki görüşmelere aşina bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre; Türkiye, Rusya'dan Su-35 savaş uçaklarını satın alıp bunlara yerli sistemler eklemek istedi. Ancak Moskova bu teklifi reddetti.

Kaynaklara göre; Türkiye'nin Pakistan ile de beraber uçak ve füze üretimi isteği vardı. Haberde, bu görüşmelerin de olumsuz sonuçlandığı kaydedildi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya gelmiş ve ikili 5. nesil savaş uçağı Su-57'yi yakından incelemişti.

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