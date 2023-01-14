Rusya, Türkiye ve Suriye savunma bakanlarından sürece destek! Kalın'dan İsveç mesajı: NATO üyeliği...

cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kalın, İsveç'in NATO üyeliği dışında Ukrayna ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili önemli bilgiler verdi.

TBMM'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamama riski bulunduğunu ifade eden Kalın, "Yasayı (onay için) TBMM'ye gönderecek durumda değiliz, bu konuda ciddi bir sorunumuz var" dedi.

İsveç'in başkentinde PKK teröristlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve Ankara'nın sert tepki gösterdiği gösteriye atıfta bulunan Kalın, bu tür gelişmelerin İsveç’in üyeliğini geciktireceği uyarısında bulundu.

Kalın, "Altı yedi aydır bu sürecin içindeyiz ve İsveç'in bu şekilde görünmesi iyi değil. İlerlemek istiyoruz ancak bu tür olayların devam etmesi süreci yavaşlatacak" dedi.

İsveç'in, PKK üyelerinin kendi topraklarındaki tutumuna ilişkin "açık bir mesaj" vermesi gerektiğini kaydeden Kalın, "İsveç, örnek olarak PKK üyelerinin artık kendi topraklarında para toplayamayacağını garanti altına alması gerekiyor" dedi.

Yeni İsveç hükümetinin önemli adımlar attığını Türkiye'nin kabul ettiğini kaydeden Kalın, yine İsveç Parlamentosu'nda kabul edilen anayasa değişikliğini de olumlu gördüklerini ifade etti.

Kalın, bununla birlikte yeni yasaların yazılmasının ve Parlamento tarafından onaylanmasının yine de "altı ay" süreceğini kaydetti.

"SURİYE'DE OPERASYON SEÇENEĞİ MASADA"

Aralık ayında Moskova’da Suriye, Türkiye ve Rusya savunma bakanları arasında başlatılan siyasi sürece destek verdiklerini kaydeden Kalın, bununla birlikte Türkiye'nin Suriye’de yeni bir kara operasyonunun her zaman masada olduğunu bildirdi. Kalın, "Alınan tehditlerin seviyesine bağlı olarak kara harekatı her an mümkün" dedi.

İbrahim Kalın, iki ülke arasında savunma bakanlarıyla, şubat ayı ortasında görüşmesinin gündemde olduğunu bildirdi.

Suriye sınırı içindeki terör örgütü PKK uzantısı YPG'ye dikkati çeken Kalın, "Sınırlarımızda güvenlik istiyoruz. Biz Suriye devletini veya Suriyeli sivilleri asla hedef almayız" dedi.

"UKRAYNA'DA ATEŞKES GÖRMEYİ ARZU EDİYORUZ"

Ukrayna konusuna da değinen Kalın, kapsamlı bir barış anlaşmasının yürürlüğe girmesi konusundaki başarısız olma ihtimaline karşı Türkiye'nin sınırlı bir ateşkesin sağlanmasını teşvik etmeyi arzu ettiğini bildirdi.

"SEÇİM MAYIS AYINDA OLACAK"

Kalın, Türkiye'de gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminin başlangıçta planlandığı gibi haziran ayında değil mayıs ayında yapılacağını ancak tam tarihin henüz belirlenmediğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercih yaptı.

Kalın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Spor kategorisinde Hilmi Tunahan Karakaya'nın Erzurum'da buz tırmanışı yapan sporcuyu fotoğrafladığı "Bulutlarda dolaşmak" isimli fotoğrafını tercih eden Kalın, haber kategorisinde tahıl ürünlerini Ukrayna limanlarından dünyaya taşıyan geminin yer aldığı Ali Atmaca'nın çektiği "Ekmek teknesi" fotoğrafını seçti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "çevre ve yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in Kayseri'de çektiği "Kar tünelleri" karesine oy verdi.

Kalın, kar tünellerinin bulut gibi gözüktüğünü, ters ışıkla çok güzel bir etki yaptığını, bu nedenle bu fotoğrafı beğendiğini söyledi.

Tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Kalın, "Birbirinden güzel fotoğraflar. Bazıları çok trajik. Haber kategorisinde savaşlar, geçen yıl yaşadığımız olaylar... Bunlarla ilgili fotoğraflar var." dedi.

Spor kategorisinde de çok güzel fotoğraflar olduğunu ifade eden Kalın, "Azmin, başarının, disiplinin, takım oyununun örneği olan kareler vardı. Ben özellikle bireysel spor dalında Palandöken'deki bir kareyi seçtim. Onu çok beğendim, onu seçtim. Karda buzun üzerinde bir tırmanıcının fotoğrafı kompozisyon olarak, ışık olarak bana çok güzel geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Müdüründen fotoğrafçısına kadar AA çalışanlarını tebrik eden Kalın, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi aslında Anadolu Ajansının fotoğraf dilinin ne kadar yetkin bir noktaya ulaştığını da gösteriyor. Dünyanın her yerinden AA'nın fotoğrafçılarının yolladığı bu fotoğraflarla çok zenginleşen, muazzam bir arşiv var. Bunlar sadece bugüne yönelik değil, geçmişin arşivi olması açısından geleceğe de bırakılacak çok kıymetli bir miras."