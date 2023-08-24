Rusya Türkiye kararını duyurdu: İndirim yapıldı, acele edin

Rusya'dan Türkiye'ye yönelik Ağustos'un son haftasında düzenlenecek turlarda büyük indirime gidildi.



Ağustos ayının son haftasında Rusya'dan Türkiye'ye yönelik tur fiyatlarında büyük indirim söz konusu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan değerlendirmeye göre önümüzdeki günler için Türkiye'de kalkışlı tatil fiyatlarında ciddi indirimlere gidildi. Ağustos ayı sonunda Antalya'da 3 yıldızlı otelde iki kişi bir hafta 'Her şey dahil' turun fiyatı 60 bin rubleye satılıyor. Bu rakamın Ağustos'taki normal fiyatlara göre yüzde 60 indirim anlamına geldiği belirtiliyor. PEGAS Touristik 25 Ağustos çıkışlı bir haftalık Marmaris turunu 69,8 bin rubleye satıyor. 3 yıldızlı otelde iki kişilik turun normal fiyatına göre yüzde 42 indirim yapıldığı belirtiliyor. Alanya'ya yönelik 4 yıldızlı otelde 27 Ağustos dönüş tarihli bir hafta iki kişilik tatilin fiyatı ise 79 bin rubleden satılıyor. Kemer'de 5 yıldızlı otelde iki kişi bir hafta her şey dahil turlar ise 103 bin rubleye satılıyor.

İndirim bir kaç gün sürecek, çünkü...

ATOR'daki değerlendirmeye göre Türkiye turlarının fiyatlarındaki indirim kısa süreli olacak. Tur operatörleri, fiyat düşüşünün Rusya'da eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte talepteki geleneksel düşüşten kaynaklandığını söylüyor. Bu durum çocuklu turistlerin yaz sezonunda tercih ettiği tüm destinasyonlar için geçerli. Türkiye turlarında talebin Eylül ayından itibaren normal seviyelere döneceği ve fiyatlarında buna göre artacağı belirtiliyor. Eylül başında kalkışlı haftalık Türkiye turlarının başlangıç fiyatları 92 bin 500 ile 100 bin ruble seviyesinde. Eylül ortasından itibaren Türkiye turlarının fiyatları 108-115 bin rubleye yükseliyor.