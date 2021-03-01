Rusya, Türkiye gelişmesini doğruladı! Kremlin'den açıklama geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Akkuyu Nükleer Santrali’nin üçüncü reaktörünün temeli için beton atma törene katılmaları amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telekonferans düzenlenmesi olasılığı üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in, 10 Mart’ta Akkuyu’nun üçüncü reaktörünün temel atma törenine Erdoğan ve Putin’in online olarak katılacağı açıklamasının ardından, Peskov, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Peskov “Evet, gerçekten de Akkuyu’nun üçüncü bloğunun inşasının ana aşamasının başlangıcı nedeniyle bir tören planlanıyor. Devlet Başkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin arasında inşaatın başlaması vesilesiyle bir telekonferans düzenlenmesi olasılığı üzerinde çalışılıyor. Gerçekten de böyle” ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce iki lider arasında çok detaylı bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini hatırlatan Peskov, bu görüşme sırasında telekonferans ihtimaline de değinildiğini ekledi.

Peskov, “Liderler aksini gerekli görmezse, Akkuyu konusunun dışında başka kapsamlı bir görüşme planlanmıyor” dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü reaktörün temelini 10 Mart'ta Cumhurbaşkanımız ve (Rusya Devlet Başkanı) Putin online olarak katılacakları program ile atacak" açıklamasında bulunmuştu.