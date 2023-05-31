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Gündem Rusya tüm dünyaya duyurdu! Ukrayna’nın son savaş gemisi de imha edildi
Gündem

Rusya tüm dünyaya duyurdu! Ukrayna’nın son savaş gemisi de imha edildi

Yeniakit Publisher
2023-05-31 14:38:00 -
Rusya tüm dünyaya duyurdu! Ukrayna’nın son savaş gemisi de imha edildi

Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisinin imha edildiğini açıkladı. Moskova’nın konuya yönelik iddialarına ise Kiev’den henüz bir yanıt gelmedi.

Rusya, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisinin imha edildiğini öne sürdü.

Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanmasına ait 'Yuriy Olefirenko' adlı son savaş gemisinin Odessa Limanı'nda imha edildiği duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu savaş gemisi Rus Hava Kuvvetleri’nin ‘yüksek hassasiyetli’ silahlarıyla vuruldu.

MEDVEDEV YİNE MEYDAN OKUDU

Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, İngiltere’nin askeri ya da sivil görevlilerinin Rusya’nın ‘meşru askeri hedefi’ olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, “Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cleverly, Ukrayna'nın 'Rusya'nın kabiliyetlerini zayıflatmak için sınırlarının ötesinde güç kullanma meşru hakkına sahip olduğunu' ifade etti. Cleverly'e göre Ukrayna'nın sınırlarının ötesindeki meşru askeri hedefler meşru müdafaanın bir parçasıdır. Ezeli düşmanımız İngiltere'nin ahmak yetkilileri, Lahey ve Cenevre Sözleşmeleri ile ek protokolleri de dahil olmak üzere modern savaşları düzenleyen ve evrensel olarak kabul gören uluslararası hukuk çerçevesinde kendi devletlerinin de savaş halinde olarak nitelendirilebileceğini unutmamalıdır” dedi.
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