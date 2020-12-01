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Aktüel Rusya, Transdinyester'deki Rus askerlerinin kamuoyu gündemine getirilmesini istemiyor
Aktüel

Rusya, Transdinyester'deki Rus askerlerinin kamuoyu gündemine getirilmesini istemiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:59:03 -
Rusya, Transdinyester'deki Rus askerlerinin kamuoyu gündemine getirilmesini istemiyor

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'nın Transdinyester bölgesinde Rus askeri bulunmasının sürekli olarak kamuoyu gündemine getirilmesi gerekmediğini söyledi.

Zaharova, Rus televizyon kanalı Rossiya 24'e verdiği demeçte, Moldova'nın yeni Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun "Transdinyester" meselesiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

Sandu'nun kamuoyu önünde bu konuyu sürekli dile getirdiğini belirten Zaharova, "Bu konuyu çeşitli boyutlarıyla kamuoyu önünde sürekli gündeme getirmeye ne gerek var? Hangi sonuca varmaya çalışıyorlar? Kişinev'den neden sürekli bu tür açıklamaları duyuyoruz? Bu açıklamaların amacı net değil." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Moldova arasında çeşitli diyalog mekanizmalarının bulunduğuna dikkati çeken Zaharova, "Bu kanallar üzerinden çeşitli ciddi sorunlar çözülebilir. Bu meselenin kamuoyu önünde sürekli konuşulması tartışmalara yol açıyor." dedi.

Zaharova, Rus askeri güçlerinin Moldova'nın Transdinyester bölgesinde yasal olarak bulunduğunu ve bölgedeki Cobasna köyünde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan Rusya'ya ait cephaneyi koruduklarını öne sürdü.

Moldova'nın yeni Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rus askeri güçlerinin, ülkenin Transdinyester bölgesinden çıkarılması gerektiğini söylemişti.

- Transdinyester sorunu

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısında kalan Transdinyester de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 22 Temmuz 1992'de ateşkesle son buldu. Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde başlayan çözüm görüşmeleri devam ediyor.

Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in, kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.


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