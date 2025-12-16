  • İSTANBUL
Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan "asgari ücret" açıklaması
Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan "asgari ücret" açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti belirleme çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026'da geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." dedi.

Bakan Işıkhan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapıldığını anımsatan Işıkhan, Komisyon'un ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını belirtti.

 

Tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduklarını vurgulayan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullandı.

