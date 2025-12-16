600 milyar doları aşan ilk isim: Musk tarihe geçti

Forbes’a göre Elon Musk, pazartesi günü 600 milyar dolarlık servet eşiğini aşan ilk kişi oldu. Bloomberg listesine göre de Musk'ın serveti 638 milyar dolara ulaşmış durumda.

Bu gelişme, Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in yaklaşık 800 milyar dolar değerleme üzerinden borsada halka arz edilmeye hazırlandığına ilişkin haberlerin hemen ardından geldi.

Ekim ayında 500 milyar dolarlık net serveti aşan ilk kişi olan Musk’ın, önümüzdeki yıl halka arz planları yapan SpaceX’te yaklaşık yüzde 42’lik bir paya sahip olduğu tahmin ediliyor. Forbes verilerine göre bugüne kadar 500 milyar dolar seviyesini geçen başka hiçbir kişi bulunmuyor.

SpaceX’in olası değerlemesi, Musk’ın servetini yaklaşık 677 milyar dolara çıkarabilir.

Musk’ın serveti, elektrikli araç üreticisi Tesla’daki yaklaşık yüzde 12’lik hissesi sayesinde de artış gösterdi. Satışlardaki yavaşlamaya rağmen Tesla hisseleri yıl başından bu yana yüzde 13 yükseldi. Hisseler, Musk’ın şirketin ön yolcu koltuğunda güvenlik görevlisi bulunmadan robotaksi testleri yaptığını açıklamasının ardından pazartesi günü yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

Kasım ayında Tesla hissedarları, Musk için 1 trilyon dolarlık ücret paketini onayladı. Bu paket, yatırımcıların Tesla’yı yapay zekâ ve robotik alanında küresel bir dev haline getirme vizyonuna destek vermesiyle, şirket tarihindeki ve küresel ölçekteki en büyük yönetici ücret paketi olarak kayda geçti.

Öte yandan Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’nin, Wall Street Journal’ın aktardığına göre, 230 milyar dolar değerleme üzerinden 15 milyar dolarlık yeni sermaye artırımı için ileri aşama görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

