  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya Sudan'a donanma üssü kurmak için harekete geçti
Dünya

Rusya Sudan'a donanma üssü kurmak için harekete geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan'da Rus donanma üssü kurulmasına yönelik kararı onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:22:00 -
Rusya Sudan'a donanma üssü kurmak için harekete geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Sudan'daki Port Sudan şehrinde Rus donanma üssünün kurulmasına yönelik teklifi kabul edildi.

Buna göre, üssün inşası için gerekli arazi Sudan tarafından ücretsiz sağlanacak. Rusya, üssü desteklemek için Sudan'daki havaalanları ve limanlar aracılığıyla ihtiyaç duyduğu her türlü silah, cephane ve diğer teçhizatı getirme hakkına sahip olacak.

İnşa edilmesi planlanan üste 300 personel ve nükleer güçle çalışanlar dahil 4 gemi aynı anda bulunabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!
Dünya

Darbeci Sisi'ye şok: Mısır istihbaratına çalışan casus yakayı ele verdi!

Almanya Federal Başsavcılığı, Hükümet Sözcüsü ve aynı zamanda Basın ve Enformasyon Dairesi Başkanı Steffen Seibert'in ofisinde görevli bir k..
BELTUR haberi CHP'li İBB'yi karıştırdı
Gündem

BELTUR haberi CHP'li İBB'yi karıştırdı

'BELTUR'da kamu zararı 70 milyon TL' haberinin ardından CHP'li İBB'de hareketli anlar yaşanmaya başlandı.

Eduard Vartanyan Ermeni generalin korkaklığını böyle anlattı
Dünya

Eduard Vartanyan Ermeni generalin korkaklığını böyle anlattı

Ermeni sporcu Eduard Vartanyan, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ’da SİHA'lar ile sivilleri vurduğu yönündeki akılalmaz iddiaları yalanladı...
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay