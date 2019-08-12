Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda'ya konuşan Dronov "MiG-35'lerin testlerinin 2021 sonunda, Su-57 uçaklarının testleri de bu yıl tamamlanacak" dedi.

Dronov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayıs ayında 2028 yılına kadar üç havacılık birliğinin Su-57 uçakları ile donatılması görevini verdiğini hatırlattı.

Sergey Dronov, ayrıca MiG-35 uçaklarının Rus ordusundaki Su-30CM ve Su-3S uçaklarından daha az maliyetli olduğunu, MiG-35'in bir saatlik uçuş masrafının bu uçaklardan bir buçuk kat daha az olduğunu kaydetti.