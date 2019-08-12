0553 313 94 23

Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi

Rusya beşinci nesil olması beklenen Su-57 savaş uçaklarının testlerinin bu yıl, MiG-35 uçaklarının testlerinin de 2021 yılı sonunda tamamlanacağını açıkladı. Rusya, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Rus ordusuna verilmek üzere 70'den fazla Su-57'nin seri üretimine başladığını duyurmuştu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:37
Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi gazetesi Krasnaya Zvezda'ya konuşan Dronov "MiG-35'lerin testlerinin 2021 sonunda, Su-57 uçaklarının testleri de bu yıl tamamlanacak" dedi.

Dronov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayıs ayında 2028 yılına kadar üç havacılık birliğinin Su-57 uçakları ile donatılması görevini verdiğini hatırlattı.

Sergey Dronov, ayrıca MiG-35 uçaklarının Rus ordusundaki Su-30CM ve Su-3S uçaklarından daha az maliyetli olduğunu, MiG-35'in bir saatlik uçuş masrafının bu uçaklardan bir buçuk kat daha az olduğunu kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:37
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. Vladimir Putin
  3. Putin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski İstihbarat Daire Başkanı operasyonun tarihini açıkladı!
    1. Eski İstihbarat Daire Başkanı..
    2. Jandarmanın özel ekibi cinayeti..
    3. Otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
    4. TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı..
    5. Otomobil bariyerlere çarptı: 6 yaralı
    6. Rusya, Su-57 ve MiG-35 için tarih verdi
    7. 1 buçuk tonluk boğa elde kaldı
    8. Kahramanmaraş'ta ormanlık alan kül oldu!
    9. Irak, İsrail’in ’Körfez Koalisyonu’na..
    10. Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Zanzibar'da..
    11. Güney Kore Japonya'yı güvenli ticaret..
    12. Elazığ’da kasapların kıyma mesaisi
    13. Bayram tatilinde trafik kazaları
    14. Babasına yardım ederken elini et kıyma..
    15. Tartıştığı karısını silahla yaraladı
    16. Kahramanmaraş'ta orman yangını
    17. Bahçelievler'de silah kaçakçılarına..
    18. Türkiye'nin hamlesi sonrası KKTC'den..
    19. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 1 ölü
    20. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in kurban..
    21. İstanbul'da kurbanlık satışları
    22. Sazlık alandaki yangında..
    23. Trabzon’da serinlemek için denize..
    24. Alaçam Dağları’nda 7 hektarlık orman..
    25. Iraklı Milletvekili İlevi: "İran ile..
    26. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    27. MHP lideri Bahçeli: "Türkiye’yi ateş..
    28. Bayramda memleketlerine gidemeyen..
    29. Öldüğü iddia edilmişti! Devlet başkanı..
    30. AK Parti’li gençler yardım çağrısına..
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak