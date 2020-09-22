Rusya, silahlanma yarışına girmek istemiyormuş!
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin silah yarışına sürüklenmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın "dünyanın daha önce görmediği" silahlara sahip oldukları yönündeki açıklamasını değerlendiren Ryabkov, "Rusya, silah yarışını kazanmaya çalışmadan kendisi ve müttefiklerinin güvenliğini etkin şekilde sağlıyor. Silah yarışına sürüklenmemize izin vermeyeceğiz" dedi.