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Dünya Rusya semalarında Ukrayna İHA'ları
Dünya

Rusya semalarında Ukrayna İHA'ları

Yeniakit Publisher
2023-08-27 09:20:00 -
Rusya semalarında Ukrayna İHA'ları

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Ukrayna, Rusya'ya yeni bir saldırı girişiminde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarına İHA'larla "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemiyle Ukrayna'ya ait iki İHA'nın Braynsk ve Kursk bölgelerinin hava sahalarında imha edildiği bilgisi verildi.

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