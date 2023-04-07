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Gündem Rusya seçimlerde kimi destekleyecek? Lavrov'dan olay cevap
Gündem

Rusya seçimlerde kimi destekleyecek? Lavrov'dan olay cevap

Yeniakit Publisher
2023-04-07 13:11:00 -
Rusya seçimlerde kimi destekleyecek? Lavrov'dan olay cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Ankara'da ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a "Rusya seçimlerde kimi destekleyecek?" sorusu yönetildi. İşte Lavrov'un cevabı...

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamaların ardından soru-cevap kısmına geçildi.

Rus gazeteci, Lavrov'a "Rusya seçimlerde kimi destekleyecek?" sorusunu sordu.

Rus bakan şu cevabı verdi: 
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"Siz doğru kişiye sorduğundan emin misiniz? Bu tarz soruları ABD’lilere soracaksınız. Biz kimsenin içişlerine karışmayız."

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Yorumlar

Yorumlar

Bu cevabı herhalde öğrettiler... Keşke birileri de bidon'a başka ülkelerin İÇ İŞLERİNE karışmamayı ögretse...

fatma

Şahane bir kapak.
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