Rusya seçimlerde kimi destekleyecek? Lavrov'dan olay cevap
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Ankara'da ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a "Rusya seçimlerde kimi destekleyecek?" sorusu yönetildi. İşte Lavrov'un cevabı...
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu.
Açıklamaların ardından soru-cevap kısmına geçildi.
Rus gazeteci, Lavrov'a "Rusya seçimlerde kimi destekleyecek?" sorusunu sordu.
Rus bakan şu cevabı verdi:
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"Siz doğru kişiye sorduğundan emin misiniz? Bu tarz soruları ABD’lilere soracaksınız. Biz kimsenin içişlerine karışmayız."