Rusya Savunma Bakanlığı sinsi hamleyi doğruladı! 'Bölgeye taşıdık'
Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bulunan Ermenileri Dağlık Karabağ'a taşıdığını doğruladı.
Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ermenileri Dağlık Karabağ'a geri taşıdıkları bilgisini doğruladı.
Yapılan paylaşımda, 27 Eylül'de başlayan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan'a kaçan sivillerin bölgeye geri getirildiği anların videoları yer aldı.
Savunma Bakanlığı, paylaşımda "Rus barış güçlerinin eşliğinde başka bir mülteci konvoyu Stepanakert'e (Hankendi) geldi." ifadesine yer verdi.
Zırhlı araçlar eşlik etti
Rus askerlerinin çatışmalardan kaçarak başkent Erivan'a giden Ermeni sivilleri Dağlık Karabağ bölgesine geri taşıdığı belirtilmişti.
Rus TASS haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Rusya'nın bölgeye konuşlandırdığı "Barış Gücü" birlikleri, Ermeni sivilleri otobüslerle Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye taşıyordu.
Otobüslere Rus askeri birlikleri ve Rusya'ya ait zırhlı araçlar eşlik etti.
Rusya'nın aynı zamanda Hankendi'de Ermeni sivillerin geri dönüşüne nezaret etmek üzere bir "İnsani Müdahale Merkezi" kurduğu bildirildi.
Bölgede 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen toprakların bir kısmını geri almıştı.
10 Kasım'da varılan anlaşmayla Ermenistan bazı bölgelerden çekilmeyi kabul etmiş, Dağlık Karabağ bölgesine ise Rus askerlerinin konuşlandırılması kararlaştırılmıştı.
Kaynak: Mepa News