  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Tekin öğretmenlere seslendi: Bu öncelikli meselemiz

Cem Küçük'ten çok konuşulacak çıkış: Yeni vergi paketi eğer cayılmazsa harika olacak

Türkiye'ye para yağacak! Kardeş ülkeyle milyarlık anlaşma

Şımarık gençler ve onları şımartan aileler bu haber size! Öğretmenin feryadı gündeme oturdu

Yerli savunma sistemimiz gücüne güç katıyor! Tehditler TAYFUN’dan sorulacak! S-400 yanında sönük kalacak!

Deli gibi SİHA üreten Fransa'nın derdi çok başka: Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanmıyorlar

Alman turisti Ekrem istirahatte rahatsız etmeyin! Metrobüs yine cayır cayır

Zenginin yurt dışı harcını tartışanlar kafayı kuma gömebilirsiniz! İzmir’de ulaşıma CHP zammı

Köpek sorunu Meclis’e geliyor

Ballı geziye rüşvet gibi sponsorluk
Ekonomi Rusya 'saçmalık' diyerek duyurdu: Türkiye indirim yaptı
Ekonomi

Rusya 'saçmalık' diyerek duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 16:08:00 -
Rusya 'saçmalık' diyerek duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Türkiye'de otel fiyatları birçok ülkeden daha pahalı hale gelirken bu durum başta yerli turistin tepkisine neden olurken yabancılardan da sesler yükselmeye başladı. Rusya Federasyonu Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Taras Kobişçanov, Temmuz ayındaki tur taleplerine olan ilginin azlığı nedeniyle Türk otelcilerin fiyatlarda indirime gittiğini söyledi. Kobişçanov, fiyatların Haziran ayından daha ucuz hale gelmesini 'saçmalık' olarak yorumladı.

Rusya Federasyonu Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı ve tur operatörü “Ruskiy Ekspress” Genel Müdürü Taras Kobişçanov, Rusya’dan Temmuz ayı için Türkiye’ye olan düşük talebin otelcileri fiyatları düşürmeye zorladığını söyledi.

Kobişçanov, “Geçen yılın sonundan itibaren sözleşmelerin başlamasıyla birlikte bazı oteller Temmuz-Ağustos ayları için fiyatlarını ciddi şekilde artırdı. Sonuç olarak Haziran ayını mükemmel sattılar ancak Temmuz talebi çöktü. Şu anda birçok Türk otelci satışları kurtarmaya çalışıyor ve Temmuz ayı fiyatları Haziran ayı fiyatlarından daha düşük, ki bu kendi başına bir saçmalık” dedi.

Rusya’dan Türkiye’ye olan seyahat fiyatlarının neden hâlâ çok yüksek olduğu sorulduğunda ise Kobişçanov, bunun rublenin kuru ile ilgili olduğunu belirtti. “Geçen yıl ruble dolar karşısında 70-80 aralığında dalgalanıyordu, şu anda ise 85-95 aralığında, yani yaklaşık %20 değer kaybetti” diye açıkladı.

Türk İHA'ları Rusya'ya bunu da yaptırdı: Sıra dışı bir İHA geliştirdik
Türk İHA'ları Rusya'ya bunu da yaptırdı: Sıra dışı bir İHA geliştirdik

Teknoloji

Türk İHA'ları Rusya'ya bunu da yaptırdı: Sıra dışı bir İHA geliştirdik
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mete Yarar ilk kez açıkladı: Türkiye, Rusya'nın durduramadığı silahı yaptı
Mete Yarar ilk kez açıkladı: Türkiye, Rusya'nın durduramadığı silahı yaptı

Teknoloji

Mete Yarar ilk kez açıkladı: Türkiye, Rusya'nın durduramadığı silahı yaptı

Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasına tepki
Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasına tepki

Gündem

Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasına tepki

Rusya ve Kuzey Kore gerilimi stratejik ortaklığa yöneliyor
Rusya ve Kuzey Kore gerilimi stratejik ortaklığa yöneliyor

Dünya

Rusya ve Kuzey Kore gerilimi stratejik ortaklığa yöneliyor

Rusya'da neler oluyor? Sinagog ve kiliseye saldırı
Rusya'da neler oluyor? Sinagog ve kiliseye saldırı

Dünya

Rusya'da neler oluyor? Sinagog ve kiliseye saldırı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23