Rusya 'saçmalık' diyerek duyurdu: Türkiye indirim yaptı

Rusya Federasyonu Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı ve tur operatörü “Ruskiy Ekspress” Genel Müdürü Taras Kobişçanov, Rusya’dan Temmuz ayı için Türkiye’ye olan düşük talebin otelcileri fiyatları düşürmeye zorladığını söyledi.

Kobişçanov, “Geçen yılın sonundan itibaren sözleşmelerin başlamasıyla birlikte bazı oteller Temmuz-Ağustos ayları için fiyatlarını ciddi şekilde artırdı. Sonuç olarak Haziran ayını mükemmel sattılar ancak Temmuz talebi çöktü. Şu anda birçok Türk otelci satışları kurtarmaya çalışıyor ve Temmuz ayı fiyatları Haziran ayı fiyatlarından daha düşük, ki bu kendi başına bir saçmalık” dedi.

Rusya’dan Türkiye’ye olan seyahat fiyatlarının neden hâlâ çok yüksek olduğu sorulduğunda ise Kobişçanov, bunun rublenin kuru ile ilgili olduğunu belirtti. “Geçen yıl ruble dolar karşısında 70-80 aralığında dalgalanıyordu, şu anda ise 85-95 aralığında, yani yaklaşık %20 değer kaybetti” diye açıkladı.