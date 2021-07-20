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Dünya Rusya S-500'leri ateşledi! 'Bitiriyoruz' diyerek duyurdular
Dünya

Rusya S-500'leri ateşledi! 'Bitiriyoruz' diyerek duyurdular

Rusya Savunma Bakanlığı, S-500 hava savunma sisteminin test görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 11:50:00 -

Rusya savunma yetkilileri, yeni nesil S-500 hava savunma sisteminin başarılı bir biçimde yeni bir denemesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, yeni deneme sırasında S-500 hava savunma sisteminin, yüksek hızdaki bir balistik hedefi başarılı bir biçimde vurduğunu kaydetti. Hedefin, ateşlemenin ardından imha edildiği belirlendi.

​Ayrıca deneme sonucunda, yeni nesil S-500 sisteminin tüm teknik ve taktik özelliklerinin doğrulandığı da belirtildi.

S-500 sistemi, mevcut ve yakında geliştirilebilecek tüm hava saldırısı araçlarını imha edebilecek biçimde geliştirildi.

Bitiriyorlar

​Sistemin geliştiricisi Almaz-Antey’in yetkilileri nisan ayındaki açıklamalarında, S-500 üstündeki çalışmalarını bitirmekte olduklarını söylemişti.

Ülkenin savunma yetkilileri de sistemin denemelerinin 2021’de tamamlanmasının ve aynı sene ordunun kullanımına alınmasının planlandığını belirtiyor.

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