Rusya S-500 hava savunma füzesini test etti

Açıklamada, "İlk S-500 sistemi, tam test döngüsü tamamlandıktan sonra Moskova bölgesi hava ve füze savunma birimine tedarik edilecek. S-500 son teknoloji füze sistemi, hızlı hareket eden bir balistik hedefi vurmak için Kapustin Yar eğitim sahasında test gerçekleştirdi. Veri kaydedicilere göre hedef nişan alındı." denildi.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce yaptığı açıklamada, Rus ordusuna S-500'lerin tedarikinin 2020'de başlayacağını, uzmanların ise 2017'den beri sistem üzerinde çalıştığını söylemişti.