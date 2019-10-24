Rusya S-400'leri ilk kez tatbikat için yurt dışına gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre S-400 hava savunma sistemi ve karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S bataryaları, ilk kez yurtdışındaki bir tatbikatta görev alacak. Bataryalar, tatbikat çalışmalarına destek vermek adına Sırbistan’a gönderildi.



Savunma Bakanlığı, “Slav Kalkanı-2019 ortak hava savunma tatbikatının ikinci aşaması kapsamında, S-400 hava savunma sistemi ve Pantsir-S karadan havaya uçaksavar füze komplekslerimiz Sırbistan’a gönderildi” açıklamasını yaptı.

S-400 ve Pantsir-S bataryaları, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yer alan Batajnica askeri üssüne kurulacak ve bölgede hava sahasının korumasını üstlenecek Sırp-Rus birliklerine katılacak.

Tatbikat çalışmaları; hayali düşman hedeflerinin saptama, izleme, sınıflandırma ve imhası üzerine kurulu olacak.

İki aşamadan oluşacak olan Sırp Kalkanı tatbikatı, bu yıl ilk kez düzenleniyor. Tatbikatın ilk aşaması eylülde Rusya’nın Astrahan bölgesinde gerçekleşmişti.