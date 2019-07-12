0553 313 94 23

Rusya: "S-400 teslimatına başlandı"

Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), "FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye’ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır" açıklamasını yaptı.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:26
Rusya: "S-400 teslimatına başlandı"

Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS), "FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye’ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır" açıklamasını yaptı.


Sabah saatlerinde Türkiye’ye gönderilmeye başlanan S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama geldi. Sabah saatlerinde Rusya’dan kalkarak Ankara’daki askeri Mürted Havaalanı’na iniş yapan An-124 tipi kargo uçaklarının S-400 teslimatının sürdüğü sırada Rusya’dan konuyla ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Rusya Askeri - Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) tarafından yapılan ilk açıklamada, S-400’lerin teslimatının resmen başladığı ifade edilerek, "FSVTS, S-400 sisteminin Türkiye’ye teslimatının başladığını doğrulamaktadır. Teslimatlar tarafların üstünde mutabık kaldığı tarihlerde gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hekimoğlu Konyaspor’un orta saha oyuncusu Maksut Taşkıran’ı kiralık olarak renklerine bağladı
    1. Hekimoğlu Konyaspor’un orta saha..
    2. Çavuşoğlu-Cassis ortak basın toplantısı
    3. MÜSİAD Malatya Şubesinden 15 Temmuz..
    4. Kamerun'da kolera salgını: 93 ölü
    5. Borsa ilk yarıda düştü
    6. Belediye meclis üyeleri caddeleri..
    7. Siverek’te nesli tehlikede olan alaca..
    8. Türkiye'den AB'ye net uyarı: Bize..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Başkan Beyoğlu’ndan 15 Temmuz..
    11. Günün ilk yarısında en çok değer..
    12. Günün ilk yarısında en çok değer..
    13. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    14. Rusya: "S-400 teslimatına başlandı"
    15. OMÜ yönetimi şehit yakınları ve..
    16. Günün ilk yarısında endekslerin..
    17. Cuma hutbesinde "15 Temmuz" vurgusu
    18. KDK, 15 Temmuz Şehitlerini andı
    19. Günün ilk yarısında şehir..
    20. Türkiye’nin hava ve füze savunma..
    21. Başkan Güngör: “Sosyal hizmetler de..
    22. Borsada günün ilk yarısı (1)
    23. Borsada günün ilk yarısı (2)
    24. Diyarbakırspor transfere başladı
    25. ANALİZ – Falaşaların entegrasyon..
    26. Uçak, “Srebrenitsa katliamını..
    27. Bünyan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    28. ANALİZ - Srebrenitsa soykırımının..
    29. Adnan Oktar'a kaç sene hapis..
    30. Amed Sportif Faaliyetler’de Sıddık..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!