  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa Sarıgül, kurultayı yapacakları zamanı açıkladı
Japonya'da İsrail’i çıldırtacak gösteri
Suudi Arabistan'dan flaş çağrı: 2 yılda 1 yapalım
KKKA şüphesiyle tedavi görüyordu! Hayatını kaybetti
Dünya Rusya S-400 hava savunma sistemi için tarih verdi
Dünya

Rusya S-400 hava savunma sistemi için tarih verdi

Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sistemlerinin Hindistan’a ilk sevkiyatını bu yıl ekim-aralık aylarında gerçekleştireceklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 17:29:00 -
Rusya S-400 hava savunma sistemi için tarih verdi

Rosoboroneksport Genel Direktörü Miheyev, Hindistan’a Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma sistemlerinin ne zaman tedarik edileceği sorusu karşısında, "Bu yılın dördüncü çeyreğinde" yanıtını verdi.

Miheyev, şu anda S-400 kullanımı hakkında Hindistanlı uzmanların eğitilmekte olduğunu kaydetti ve "Her şey planlanmış takvime göre ilerliyor" diye ekledi.

Hindistan ile Rusya, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin anlaşmayı 2018’de imzalamıştı. Hindistan’a 5 adet S-400 bataryası satışını içeren söz konusu anlaşmanın değeri 5 milyar doları geçiyor. Sistemlerin tüm parçalarının Hindistan’a 2024 sonuna kadar tedarik edilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes altın fiyatları tahmini beklerken gümüş bombası patladı! Beklenen fiyat dudak uçuklattı
Gündem

Herkes altın fiyatları tahmini beklerken gümüş bombası patladı! Beklenen fiyat dudak uçuklattı

Gümüş son 1 ay içinde yüzde 9'a yakın prim yaptı. Uzmanlar, gümüşün ons fiyatının uzun vadede 50 doların üstüne çıkabileceğini tahmin ediyor..
Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 12 Mayıs itibarıyla 1 milyar 646 milyon dolar artarak 91 milyar 974 milyon dolara yü..
TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman? İstanbulspor Altay maçı ne zaman?
Spor

TFF 1.Lig play-off maçları ne zaman? İstanbulspor Altay maçı ne zaman?

Samsunspor Altınordu maçı ne zaman saat kaçta? TFF 1.Lig'den Süper Lig'e çıkacak olan son takımın belirleneceği play-off turunda heyecan dev..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay