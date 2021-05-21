Rusya S-400 hava savunma sistemi için tarih verdi

Rosoboroneksport Genel Direktörü Miheyev, Hindistan’a Rusya’dan satın aldığı S-400 savunma sistemlerinin ne zaman tedarik edileceği sorusu karşısında, "Bu yılın dördüncü çeyreğinde" yanıtını verdi.

Miheyev, şu anda S-400 kullanımı hakkında Hindistanlı uzmanların eğitilmekte olduğunu kaydetti ve "Her şey planlanmış takvime göre ilerliyor" diye ekledi.

Hindistan ile Rusya, S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin anlaşmayı 2018’de imzalamıştı. Hindistan’a 5 adet S-400 bataryası satışını içeren söz konusu anlaşmanın değeri 5 milyar doları geçiyor. Sistemlerin tüm parçalarının Hindistan’a 2024 sonuna kadar tedarik edilmesi planlanıyor.