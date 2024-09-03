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Gündem Rusya resmen duyurdu: Erdoğan kabul etti!
Gündem

Rusya resmen duyurdu: Erdoğan kabul etti!

Yeniakit Publisher
2024-09-03 14:09:00 -
Rusya resmen duyurdu: Erdoğan kabul etti!

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan kentinde 22-24 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan BRICS Zirvesi'ne katılma davetimizi kabul etti." dedi.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e konuşan kaynakların önceki gün ortaya attığı Türkiye'nin BRICS'e üyelik için resmi başvuru yaptığı iddiası sonrasında sıcak bir gelişme yaşandı.

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS toplantısına katılacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Yarımcısı Yuriy Uşakov, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazan kentinde 22-24 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan BRICS Zirvesi'ne katılma davetimizi kabul etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında Güney Afrika'da düzenlenen 10. BRICS Zirvesi'ne katılmış ve aile fotoğrafı çekiminde yer almıştı.

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