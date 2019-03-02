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Rusya: “Rakiplerimiz uzaydan ve havadan istihbarat çalışması yapıyor”

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya’nın rakiplerinin uzaydan ve havadan çalışma yaprak Rusya hakkında istihbarat çalışması yaptığını öne sürdü.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:07
Rusya: “Rakiplerimiz uzaydan ve havadan istihbarat çalışması yapıyor”

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya’nın rakiplerinin uzaydan ve havadan çalışma yaprak Rusya hakkında istihbarat çalışması yaptığını öne sürdü.


Rusya’nın istihbarat verilerini aktaran Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya’nın rakiplerinin uzaydan ve havadan çalışma yaprak Rusya hakkında istihbarat çalışması yaptığını söyledi. Gerasimov “Rusya’nın stratejik rakipleri yalnızca bölgesel noktalar için değil politik noktalar içinde çalışma yaptıklarını gizlemiyorlar. Havada, denizden ve uzaydan ileri teknolojik silahlarını ve araçlarını kullanarak büyük savaş hazırlığı yapıyorlar” dedi.


Gerasimov’dan Suriye’de önlem vurgusu


Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığı hakkında da açıklama yapan Gerasimov, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın Suriye’de sürdürdüğü insani yardım çalışmaları askeri operasyonların yanı sıra yeni bir görev alanıdır. Çatışmalar sonrasında yerleşim alanları geliştiriliyor. Halep’te ve Doğu Guta’da teröristlere karşı savaşı kazanmak ve savaş görevlerini yerine getirmek için tedbir ve planlamalar yapılması gerekiyordu” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:07
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