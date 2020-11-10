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Dünya Rusya olacaksa Türkiye de olmalı!
Dünya

Rusya olacaksa Türkiye de olmalı!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Azerbaycanlı Gazeteci Toğrul Allahverdiyev, "Topraklarımızda barış gücü olarak Rusya yer alacaksa Türkiye'de olmalı." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:14:00 - 2020-11-10 21:29:49
Rusya olacaksa Türkiye de olmalı!

 Taha Emre ÖZDEMİR  Yeniakit.com.tr 

Azerbaycanlı Gazeteci Toğrul Allahverdiyev, yeniakit.com.tr'ye konuştu. "Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in de söylediği gibi eğer topraklarımızda barış güçleri olacaksa onların içinde Türkiye de olmalı." diyen Allahverdiyev, "Biz topraklarımızda Rus askerleri ile birlikte Türk askerlerinin de olmasını temenni ediyoruz. Eğer söz konusu gerçekten barışsa Türk askerinin de orada olması şarttır." diye konuştu.

'Zaferimizin haklı coşkusunu yaşıyoruz'

Karabağ'da kaybederek geri çekilme kararı alan Ermenistan sokaklarındaki iç çatışmalara dikkat çeken Allahverdiyev, "Azerbaycan sokaklarımızda ise bir bayram havası var. Bebek katilleri uğradıkları mağlubiyetten sonra birbirine girerken biz ise zaferimizin haklı coşkusunu yaşıyoruz." dedi.

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Yorumlar

Davut

Erdogan ve Putin antlaştı. Galip durumda olan Azarbaycan kaybetti. Yazık çok yazık.
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Rusun isi ne

Eger ermenistan savasi kaybettigini kabul ettiyse ve isgal ettigi topraklardan geri cekilip topraklari Azerbeycana teslim edecekse karabagda ve lacinde tamamen Azerbeycan olan topraklarda sadece Azerbeycanlilarin olacagi toprakkarda sozde rus baris gucunun askerinin 5+5 = 10 yill ne isi var birde karabagda Turk askerinide baris gucu olarak istemiyormus ancak Azerbeycan silahli kuvvetleri olmasl gereken tooraklarda rus askeri olmasini istemesinde esas amac baskaysa mesela bu gune kadar karabagda cikarilasn altinlari rusyanin onceden oldugu gibi cukkalamaya somurmeye devam etmesiyse veya ermeni gibi hacli kafir rus 1992 de oldugu gibi isgal ettigi gibi simdide simdide isgalin devamini yani karabagin Azerbeycana teslimini onlemeye calisiyor olamazmi yoksa bu kezde direk kendimi isgal ediyor
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