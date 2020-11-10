Rusya olacaksa Türkiye de olmalı!

Taha Emre ÖZDEMİR Yeniakit.com.tr

Azerbaycanlı Gazeteci Toğrul Allahverdiyev, yeniakit.com.tr'ye konuştu. "Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in de söylediği gibi eğer topraklarımızda barış güçleri olacaksa onların içinde Türkiye de olmalı." diyen Allahverdiyev, "Biz topraklarımızda Rus askerleri ile birlikte Türk askerlerinin de olmasını temenni ediyoruz. Eğer söz konusu gerçekten barışsa Türk askerinin de orada olması şarttır." diye konuştu.

'Zaferimizin haklı coşkusunu yaşıyoruz'

Karabağ'da kaybederek geri çekilme kararı alan Ermenistan sokaklarındaki iç çatışmalara dikkat çeken Allahverdiyev, "Azerbaycan sokaklarımızda ise bir bayram havası var. Bebek katilleri uğradıkları mağlubiyetten sonra birbirine girerken biz ise zaferimizin haklı coşkusunu yaşıyoruz." dedi.