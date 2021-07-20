Rusya o ülkenin sınırında gövde gösterisinde bulundu

Rusya savunma yetkilileri, Tacikistan’daki 201. askeri üste konuşlu olan tank birliklerinin bir tatbikat alanından diğerine geçiş yaparken Afganistan sınırı boyunca 200 kilometrelik bir yol katettiğini belirtti.

Tatbikatın bu kısmı sırasında, T-72 tanklarından oluşan konvoyun yol boyunca sabotaj grupları ya da havadan gelebilecek saldırılara karşı korunması görevlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sputnik'te yer alan haberde, sınırdaki bu geçidin ardından, tank birliklerinin, konuşlandıkları alanda komuta noktaları oluşturma ve askeri teçhizatı gizleme çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Rusya, ABD ile müttefiklerinin çekilmekte olduğu Afganistan’a komşu olan Tacikistan’da temmuz ortasından beri tatbikat gerçekleştiriyor. Söz konusu tatbikatlar çeşitli ayaklardan oluşuyor.

Taliban’ın, batılı güçlerin Afganistan’dan çekilişini ülke topraklarındaki kontrolünü genişletmek için kullanması, Tacikistan gibi Orta Asya ülkeleri için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Tacikistan-Afganistan sınırını, SSCB’nin dağılmasından sonra uzun süre Rusya’nın sınır muhafızları korudu. 2005’ten itibarense sınırın korunması görevi tamamıyla Tacikistan sınır güçlerine geçti ve Rus sınır muhafızları bu ülkeden çekildi.