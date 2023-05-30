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Siyaset Rusya o senatör hakkında tutuklama kararı çıkardı
Siyaset

Rusya o senatör hakkında tutuklama kararı çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 09:53:00 -
Rusya o senatör hakkında tutuklama kararı çıkardı

Rusya, ABD'li Senatör Lindsey Graham hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Rusya İçişleri Bakanlığı Amerikalı Senatör Lindsey Graham hakkında Ukrayna'daki savaşla ilgili sözlerinden dolayı tutuklama kararı çıkardı.

ABD Senatosu'nda Kuzey Carolina'yı temsil eden Graham, Rusya'nın tepkisini çeken sözleri cuma günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi sırasında sarf etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan montajlanmış bir videoda senatörün "Ruslar ölüyor" dediği ve ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımı "şimdiye kadar harcadığımız en iyi para" olarak tanımladığı görülüyor.

Graham'ın konuşmasının farklı kesitlerinde söylediği bu ifadelerin montajlanarak arka arkaya getirilmesi Rusya tarafından tepkiyle karşılandı.

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov konuyla ilgili değerlendirmede bulunarak "Bir ülke gibi böyle senatörlere sahip olmaktan daha büyük bir utanç hayal etmek zor" ifadelerini kullandı.
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Ülkenin en üst düzey cezai soruşturma kurumu olan Soruşturma Komitesi, Graham hakkında cezai soruşturma açmak için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı da bunun üzerine pazartesi günü aranan suç şüphelileri resmi kaydında belirtildiği üzere tutuklama emri çıkardı.

Graham geçen yıl Rusya'ya girişi yasaklanan 200 ABD Kongre üyesinden biri.

Cumhuriyetçi Senatör Graham, hakkında çıkarılan tutuklama emri üzerine sosyal medya medyadan yorum yaptı.

"Ukrayna'ya olan bağlılığımın Putin rejiminin öfkesini çektiğini bilmek bana büyük bir mutluluk veriyor." diyen Graham son Rus askeri Ukrayna topraklarından çekilinceye kadar Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini bildirdi.

Graham "Putin'in yolsuz ve ahlaksız hükümeti tarafından çıkarılan tutuklama emrini onur madalyam olarak taşıyacağım." diye yazdı.

Kaynak: Euronews

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