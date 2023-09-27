Rusya ne yaptıysa olmadı! Kapılar bir bir kapandı... Türkiye'deki o şehri seçmek zorunda kalacaklar

Ukrayna'ya savaş açan Rusya hem ekonomik hem de sportif anlamda yaptırımlara maruz kaldı. Rus milli takımı bu bağlamda hazırlık maçı yapacak bir takım ve stadyum arıyor.

Rusya ve Kenya A milli futbol takımları arasındaki hazırlık karşılaşmasının Antalya’da Titanic Mardan Palace Otel’de yapılması gündeme geldi.

Rus medyası, 16 Ekim’de düzenlenmesi planlanan dostluk maçının, kendi stadı olan Titanic Mardan Palace Otel’de yapılması için girişimlere bulunulduğunu yazdı.

Otelin en düşük gecelik konaklama fiyatının, dört günlük rezervasyon yapılması halinde 291 euro olduğu ifade edildi.

Söz konusu otelde yer alan stadın 7 bin 500 kişi kapasiteli olduğu biliniyor.

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Rusya A Milli Futbol Takımı, 12 Ekim’de de Moskova’da Kamerun ile dostluk maçına çıkacak.