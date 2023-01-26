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Ekonomi

Rusya ne yapacağını şaşırdı! Çareyi Türkiye'de buldu... Satın almak için kapımızı çaldılar

Motor yağı tedariki konusunda büyük sıkıntı yaşayan Rusya, Türkiye'den ithal etmeye başlayacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 08:55:00 -
Rusya ne yapacağını şaşırdı! Çareyi Türkiye'de buldu... Satın almak için kapımızı çaldılar

Rusya, bu sene Türkiye’den yüksek miktarda motor yağı ithal etmeye hazırlanıyor. Gazeta.ru’nun haberine göre, Rusya’da Lubrimeks şirketi, Rinnol markasıyla Rusya pazarına motor yağı ithalatına başlıyor.

Şirket, daha önce Fransız Total ve Elf markalarının distribütörlüğünü yürütüyordu.

Rinnol Rusya Ticaret Müdürü Andrey Nosov, “Ünlü motor yağı markaları Rusya pazarını terk etti ya da lojistik zincirindeki değişimlerden dolayı yüzde 50-80 pahalandı. Bugün Türkiye’de, dünyanın önde gelen üreticilerinden alınan temel ham maddeler ve katkı maddeleri kullanılarak Avrupa teknolojilerine göre yağ üretimi için tüm imkanlar mevcut” dedi.

Haberde, Türk motor yağlarının SGS laboratuvarında test edildiği ve Mercedes-Benz, Volvo, BMW Group, General Motors, Toyota, Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai, Kia, DAF, Daimler ve PSA Peugeot Citroën gibi markalarda kullanıldığına dikkat çekildi.

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