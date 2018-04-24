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Rusya liderliği Suudi Arabistan'a kaptırdı

Rus ekonomisinin can damarı olarak bilinen petrol üretiminde 11 ay sonra bir ilk yaşandı.

24 Nisan 2018 Salı 11:06
Rusya liderliği Suudi Arabistan'a kaptırdı

Rusya Federal İstatistik Servisi'nin (Rosstat) verilerine göre, Rusya'nın petrol üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,5 gerileyerek günlük 9,53 milyon varile düştü.

2'İNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Şubat 2017'den itibaren üst üste 11 ay dünyanın en çok petrol üreten ülkesi olan Rusya, böylelikle şubat ayında günlük 9,98 milyon varil petrol üreten Suudi Arabistan'ın ardında kalarak 2'nci sıraya geriledi.

İHRACATIN YARISI ENERJİDEN

Petrol ihracatının Rusya'nın toplam ihracattaki payı ise aynı dönemde yüzde 29,9 seviyesinde olurken, tüm yakıt ve enerji ürünlerinin payı ise yüzde 45 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:06
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