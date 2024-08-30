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Medya Rusya lideri Putin'e flaş çağrı! NATO'yu harekete geçirdi
Medya

Rusya lideri Putin'e flaş çağrı! NATO'yu harekete geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-08-30 11:15:00 - 2024-08-30 11:29:24
Rusya lideri Putin'e flaş çağrı! NATO'yu harekete geçirdi

Milliyet yazarı Hakkı Öcal, Rusya-Ukrayna savaşının Rusya tarafından kötü yönetildiğini belirtti. NATO'nun Moskova'ya sefer hazırlığında olmadığını vurgulayan Öcal, Putin'in bir an önce barış masasına dönmesi gerektiğini ifade etti. Öcal, Rusya'nın savaş vahşeti sergilemediğini ancak anlamsız bir aptallığa son vermesi gerektiğini söyledi. NATO’nun askeri planlayıcılarının Rusya'yı işgal planlarını gözden geçirdiklerini belirten Hakkı Öcal, özetle şunları kaydetti:

Milliyet yazarı Hakkı Öcal, Rusya-Ukrayna savaşının Rusya tarafından kötü yönetildiğini belirtti. NATO'nun Moskova'ya sefer hazırlığında olmadığını vurgulayan Öcal, Putin'in bir an önce barış masasına dönmesi gerektiğini ifade etti. Öcal, Rusya'nın savaş vahşeti sergilemediğini ancak anlamsız bir aptallığa son vermesi gerektiğini söyledi. NATO’nun askeri planlayıcılarının Rusya'yı işgal planlarını gözden geçirdiklerini belirten Hakkı Öcal, özetle şunları kaydetti:

"(...) Esasen 2014’te başlamış olan Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya tarafından o kadar kötü yönetildi ki, muhtemeldir ki NATO askeri planlayıcıları, eğer gerçekten ellerinde bir Rusya’yı işgal planı varsa, şu an o planı gözden geçiriyor, birlik ve silah sayılarını azaltıyor olmalılar.

Rusya, tarihimizde Osmanlı ile savaşları dolayısıyla yapılan tanımlamalara uygun bir vahşet sergileyerek, Ukrayna’da, İsrail’in Gazze’de yaptığına benzer bir katliam gerçekleştirmiyor; ama “koca” Rusya’nın artık bu anlamsız aptallığa son vererek, Ukrayna üzerindeki toprak iddialarını görüşmeler yoluyla halletmenin bir çaresini bulması gerekiyor.

Evet, ortada Çin’i parçalamak için önce Rusya’yı parçalamak gerektiğini ve bunun için yıllardır hazırlık yaptığı bilinen NeoConlardan tutun, Rusya’ya haddini bildirmek suretiyle Avrupa’da liderlik kavgasında öne geçmek için yarışan Alman ve Fransız liderlerine kadar, çok sayıda kahraman adayı vardır ve Putin’in uykularının kaçması haklıdır. Ancak Putin gibi bir istihbarat dehası, NATO’nun bir Moskova seferine hazırlanmadığını herkesten iyi biliyor olmalıdır.

Kursk işgalini bir surette bertaraf ettikten sonra (edebilirse tabii) Putin barış masasına dönmelidir."

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