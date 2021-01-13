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Dünya Rusya lideri Putin'den koronavirüs talimatı
Dünya

Rusya lideri Putin'den koronavirüs talimatı

Hükümet üyeleri ile video konferans yoluyla toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geniş çaplı aşılama sürecine başlanması talimatı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 18:35:00 -
Rusya lideri Putin'den koronavirüs talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geniş çaplı aşılama sürecine başlanması talimatı verdi.

Putin, hükümet üyeleri ile video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, ülkedeki Kovid-19 durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'da Kovid-19 günlük vaka sayısının azalmakta olduğunu belirten Putin, "Bu bizi rehavete sürüklememelidir. " dedi.

Putin, Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'deki durumu endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Ülkede, Kovid-19'a karşı "Sputnik V" aşısıyla toplu aşılamanın başladığını hatırlatan Putin, "Toplu aşılamadan geniş çaplı aşılama sürecine geçmeliyiz. Haftaya geniş çaplı aşılamaya başlamanızı ve bunun için çalışma programı oluşturmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Aşılar, virüsün daha bulaşıcı türüne karşı etkilidir"

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da toplu aşılamanın devam ettiğini belirterek 14 Ocak'a kadar bölgelere 600 bin doz aşının daha ulaştırılacağını söyledi.

Golikova, ocak sonuna kadar da 2 milyon 100 bin doz aşının kullanıma hazır olacağını belirtti.

Vatandaşların 1331 merkezde aşılandığını dile getiren Golikova, "Aşılama merkezlerinin sayısını artırmak için bölgelerle görüşüyoruz." dedi.

Son 24 saatte 22 bin 850 Kovid-19 vakası

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 22 bin 850 artarak 3 milyon 471 bin 53'e, ölenlerin sayısı ise 566 artışla 63 bin 370'e yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte 28 bin 658 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 854 bin 88'e ulaştı.

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