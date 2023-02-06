Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacakları desteğe ilişkin bilgi verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Rusya Devlet Başkanı Putin, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede, Rusya'nın Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacağı desteklere ilişkin de bilgi verdi.