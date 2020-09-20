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Dünya Rusya, Libya'ya terörist yığıyor
Dünya

Rusya, Libya'ya terörist yığıyor

Afrika’nın kuzeyinde Avrupa’ya karşı mevzi oluşturmaya çalışan Rusya, desteklediği darbeci Hafter’e askeri tahkimatını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Rus uçağının düşürülmesi sonrası Libya’ya Wagner’in yanı sıra düzenli ordu birliklerini gönderen Moskova, dün de Esed’in Şii milis katilleri Şebbihalardan 400 tanesini daha Hafter safl arına kattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:06:00 -
Rusya, Libya'ya terörist yığıyor

Libya’da devam eden ateşkeste Rusya askeri gücünü artırıp adeta yeni bir savaşın hazırlığını yapıyor... Amerika ve batının Hafter’i az da olsa dizginlemesi sonrası başlayan ateşkes sürecinde kargo uçaklarıyla binlerce sefer yapıp darbeci milislere silah, ekipman ve militan takviyesi yapan Rusların, 7 Eylül’de bir uçağının düşürülmesi sonrası desteği zirve yaptı. Rus Wagner paralı askerlerin yanı sıra geçtiğimiz hafta Libya’ya düzenli ordu birliklerini de gönderdiği ortaya çıkan Rusya, silah ve mühimmat takviyesinin yanı sıra önceki gün Suriye’den yine bir katil biriği gönderdi.

Aylık 1500-2 bin dolar maaş

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya, Libya’da yabancı savaşçılardan medet uman darbeci Hafter’in saflarını, Suriye’den paralı savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor. Rusya, dün de Kamışlı ilçesinde, Esed rejimi güçlerince kurulan yerel milis gücü Şebbihalardan 400 kişiyi, para karşılığında savaşmaları için Libya’ya gönderdi. Libya’da Hafter safına katılan Şebbihalar, üç gün önce Kamışlı havaalanından Lazkiye ilindeki Rusların Hımeymim üssüne gelmişti. Birçok savaş suçuna karışan Şebbihaların Libya’ya gönderilme sürecini Baas Partisinin bölgedeki yöneticilerinden Salim El-Hellüş yürüttü. Suriye’den Libya’ya sevk edilen paralı askerlere Rusya tarafından aylık 1500-2 bin dolar tutarında ödeme yapılıyor.

Bin milis daha eğitiliyor

Rusya, geçen ay ülkenin kuzeydoğusundaki Kamışlı’da Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşları 20 ila 45 arasında bin kişiyle Hafter safl arında savaşmaları konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu kişilerin de eğitimlerinin tamamlanması sonrası yakın zamanda Libya’ya gönderilmesi bekleniyor.

Esed'in paralı katilleri

Yerel milis gücü Şebbihalar 2011 yılında başlayan barışçıl gösterileri bastırmak için Esed rejimi tarafından kuruldu. Şebbihalar, İran tarafından da destekleniyor. Temmuz ayında düzenlenen 3’üncü “halksız” parlamento seçimlerinde, Esed, savaş suçlusu Şebbihaları da meclise sokmuştu. Sivillere yönelik birçok savaş suçu işleyen Şebbihaların eylemleri BM raporlarına da yansımıştı.

Libya'da milis ordusu kurdu

Rusya’nın, Suriye’den Hafter safl arına şu ana kadar gönderdiği paralı savaşçı sayısı 5 bin 500’ü geçti. Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter safl arında ayrıca Rus paralı askerler, Sudan’dan getirilen “Cancavid” milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

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