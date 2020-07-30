Rusya Libya kararını dünyaya ilan etti: Türkiye ile...

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın Yardımcısı Anton Zaytsev, Türkiye ile Libya’da ateşkese yönelik bir anlaşmaya varmak için ek süre gerektiğini söyledi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaytsev, Moskova’nın Ankara ile Libya’da ateşkes için anlaşmaya varmaya çalıştığını ifade etti.

Zaytsev, “Bu yöndeki çalışmaların gündeminde çok sayıda teknik konu var. Şimdilerde Türkiye tarafı ile bu konularda anlaşmaya çalışıyoruz” dedi.