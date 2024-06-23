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Gündem Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasına tepki
Gündem

Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasına tepki

Yeniakit Publisher
2024-06-23 07:13:00 -
Rusya-Kuzey Kore yakınlaşmasına tepki

Büyüyen Kuzey Kore tehditleri karşısında ABD, Güney Kore ve Japonya, ortak eğitimlerini genişletti. ABD’nin nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi, Japonya’nın da katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü ortak tatbikata katılmak üzere Güney Kore’ye geldi.

Nükleer güçle çalışan bir ABD uçak gemisi, Güney Kore ve Japonya ile 'Özgürlük Sınırı' olarak bilinen üçlü bir tatbikat gerçekleştirmek üzere Güney Kore'ye geldi.

Tatbikat, Güney Kore'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un arasında savaş durumunda karşılıklı savunma yardımı sözü veren anlaşmayı protesto etmek için Rusya Büyükelçisini çağırmasından bir gün sonra geldi.

Tatbikatın komutanlarından Tuğamiral Christopher Alexander, tatbikata ilişkin bilgi vererek. “Özgürlük sınırı tatbikatı, Amerika Birleşik Devletleri Donanması, Kore Cumhuriyeti Donanması ve Japonya Deniz Savunma Kuvvetleri arasında üçlü bir tatbikattır. Amaç, taktik yeterliliğimizi geliştirmek, donanmalarımız arasındaki birlikte çalışabilirliği geliştirmek ve herhangi bir krize veya beklenmedik duruma yanıt vermeye hazır olmamızı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Alexander, tatbikatın Rusya veya Kuzey Kore'ye bir mesaj gönderecek şekilde zamanlanmadığını söyleyerek, "Tatbikatın zamanlaması iyi planlandı. Bu bir mesaj değildi. Rusya ve Kuzey Kore'nin gelişine bir yanıt değildi. İttifakımız, 70 yılı aşkın bir süredir birlikte sürüyor" ifadelerini kullandı.

Büyüyen Kuzey Kore tehditleri karşısında ABD, Güney Kore ve Japonya ortak eğitimlerini genişletti ve bölgedeki stratejik ABD askeri varlıklarının sayısını artırdı. Askeri tatbikat, hava, deniz, su altı ve siber dahil olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek.
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