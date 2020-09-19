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Gündem Rusya koronavirüs ilacının tarihini ve fiyatını açıkladı!
Gündem

Rusya koronavirüs ilacının tarihini ve fiyatını açıkladı!

Rusya son dönemde yaptığı başarılı koronavirüs aşı çalışmalarından sonra Covid-19 tedavisinde kullanılacak olan 3 ilacın eczanelerde satışa çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 14:15:00 - 2020-09-19 14:19:25
Rusya koronavirüs ilacının tarihini ve fiyatını açıkladı!

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınını önlemek ve hastalığı yok etmek amacıyla çalışmalar yapan Rusya, eczanelerde satışa başlayan ilacın fiyatını açıkladı.

Koronavirüs tedavisi için geliştirilen 3 ilaç için eczanede satılmasına onay verildi.

İlacın etken maddesi Favipiravir olan, antidot doktor kontrolünde hastanede veriliyordu.

Fiyatı belli oldu

Areplivir isimli ilacın değeri tam 12 bin 320 ruble olarak belirlendi. Yaklaşık Türk Lirası değeri ise 1200 TL. Diğer ilaç olan koronavirin isimli antidot 11 bin 550 ruble (1100 TL) olarak belirlendi.

Koronavir, Areplivir ve Avifavir olarak belirlenen 3 farklı ilacın etken maddesi Favipiravir olarak açıklandı.

Firapiravir, daha önce Japon bilim adamları tarafından bulunmuştu. Fakat patent süresi dolduğu için diğer ülkeler de bu ilacı kullanabiliyor.

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