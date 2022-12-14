  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ın yeni başdanışmanı meğer... O detay gündeme bomba gibi düştü! Türkiye'de ilk defa…

Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı belli oldu

Türkiye'yi işgale geldi... Rifkin'in yeni kukla sekreteri Kılıçdaroğlu

İsmail Demir paylaştı! Denizlerin yeni gözdeleri: Albatros-S sürüsü

Arap ülkesi tüm yolları kapatmıştı! Rusya'dan Mısır'a Türkiye çözümü

Bölgeden petrol fışkırıyor! Herkes şaşkın, tankerlerin biri gidip biri geliyor

Rusya dünyaya duyurdu: Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyoruz

Türkiye'de üretiliyor! Türkiye'nin yeni helikopteri T70'te ilk teslimat yapıldı: İnanılmaz müthiş adım!

Enflasyon altına doping yaptı! Altı yılın en yüksek seviyesi

TFF'den akılalmaz adım! 24 ülke Türkiye'yi reddetti
Dünya Rusya Kiev'i kamikaze İHA'larla vurdu!
Dünya

Rusya Kiev'i kamikaze İHA'larla vurdu!

Ukraynalı yetkililer Rusya'nın çarşamba günü fırlattığı İran menşeili 13 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 16:56:00 -
Rusya Kiev'i kamikaze İHA'larla vurdu!

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve çevresine yönelik insansız hava araçları saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Rus güçlerin bugün sabah saatlerinde çok sayıda İran üretimi kamikaze İHA'lar ile Kiev'e saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Rus İHA saldırılarını büyük ölçüde engellediği öne sürüldü.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Shevchenkivskyi ilçesinde patlamalar gerçekleştiğini ve iki binanın saldırılar sonucunda hasar aldığını açıkladı.

Klitschko, Rus İHA saldırılarında can kayıplarının meydana gelip gelmediğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın çok sayıda İHA ile gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında İran yapımı 13 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü söyledi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına hava saldırılarını artırması sonrası Batılı ülkeler Kiev yönetimine hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesi konusunu yeniden gündeme getirmiş durumda.

Son olarak ABD'nin Rusya'nın hava saldırılarını artırdığı bir dönemde Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi göndermeyi planladığı açıklanmıştı.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23