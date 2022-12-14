Rusya Kiev'i kamikaze İHA'larla vurdu!
Ukraynalı yetkililer Rusya'nın çarşamba günü fırlattığı İran menşeili 13 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve çevresine yönelik insansız hava araçları saldırıları düzenlemeye devam ediyor.
Rus güçlerin bugün sabah saatlerinde çok sayıda İran üretimi kamikaze İHA'lar ile Kiev'e saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.
Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Rus İHA saldırılarını büyük ölçüde engellediği öne sürüldü.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Shevchenkivskyi ilçesinde patlamalar gerçekleştiğini ve iki binanın saldırılar sonucunda hasar aldığını açıkladı.
Klitschko, Rus İHA saldırılarında can kayıplarının meydana gelip gelmediğine ilişkin bir açıklama yapmadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın çok sayıda İHA ile gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında İran yapımı 13 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü söyledi.
Rusya'nın Ukrayna topraklarına hava saldırılarını artırması sonrası Batılı ülkeler Kiev yönetimine hava savunma sistemlerinin tedarik edilmesi konusunu yeniden gündeme getirmiş durumda.
Son olarak ABD'nin Rusya'nın hava saldırılarını artırdığı bir dönemde Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi göndermeyi planladığı açıklanmıştı.
Kaynak: Mepa News