Rusya, Kiev dahil 4 şehri bombaladı! Ukrayna, Lviv, Kiev nerede haritası! Lviv nüfusu kaç? Lviv vize istiyor mu?

Ukrayna'nın Liviv, Kiev, Dnipro ve Ternopil kentine saldırılar düzenlendi. Olay dünya basınında gniş yankı uyandırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Bizi yok edip dünyadan silmek istiyorlar" ifadelerini kullandı. Peki, Lviv nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? Rusya'nın bombaladığı Ukrayna'da büyük patlamanın yaşandığı Lviv'in haritadaki konumu ve detaylar haberimizde...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rus saldırıları sonrası büyük patlamalar meydana geldi. Binalardan dumanlar yükselirken, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi. Rusya, Kırım'daki Kerç Köprüsü patlamalarından Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rus saldırısı sonrası büyük patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Bazı binalardan dumanların yükseldiği kaydedildi.

"SIĞINAKLARDAN ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da başkentte birden fazla patlama yaşandığını belirtti:

"Hava saldırısı devam ediyor ve herkesten sakin olmalarını ve sığınaklarda kalmalarını istiyorum."

BAŞTA ŞEHİRLER DE BOMBALANDI

Ukrayna medyası ülkenin batısında bulunan Ternopol, Khmelnistskiy ve Lviv şehirlerinde de patlamaların yaşandığını bildirdi.

Rusya dün Zaporijya'yı vurmuş, saldırı nedeniyle en az 17 kişi hayatını kaybetmişti.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" dedi.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANI: FÜZELER CESARETİMİZİ YOK EDEMEZ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise, saldırılara ilişkin, "Teröristlerin füzeleri cesaretimizi yok edemez, başkentimizin kalbi vurulduğunda bile. Müttefiklerimizin kararlılığını da sarsamazlar. Geri dönülemez biçimde yıktılar tek şey Rusya'nın geleceğidir" şeklinde tweet attı.

RUSYA GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANIYOR

Geçtiğimiz günlerde Kırım'da bulunan Kerç Köprüsü'nde patlama yaşanmış, Moskova yönetimi bu durumdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu. Bu gelişmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, arkasında Kiev'in olduğunu iddia ettiği patlamaları "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti ve Güvenlik Konseyi'ni toplama kararı almıştı.

Lviv nerede, haritadaki yeri neresi, nüfusu kaç? Rusya'nın bombaladığı Ukrayna'da büyük patlamanın yaşandığı Lviv'in haritadaki konumu!

LVİV NEREDE?

Lviv 2. Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'ne katılmış, 1991'de ise bağımsızlığının ardından Ukrayna'ya bağlı bir şehir olmuştur. Lviv, Ukrayna'nın yayıncılık ve kültür merkezi olarak bilinmektedir.

LVİV'İN HARİTADAKİ YERİ

LVİV'İN NÜFUSU KAÇ?

2020 verilerine göre nüfusu 755.800'dür.

Lviv vize istiyor mu?

Türkiye vatandaşları 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla Ukrayna'ya vizesiz seyahat edebilirler. Ukrayna'da 90 gün üzerinde kalmak isteyen Türk vatandaşları vize çıkarmaya tabidir.

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