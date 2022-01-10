Rusya, Kazakistan'da o taktiği özel olarak kullanıyor

Münübe Yılmaz

Rus ordusu, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri askerlerinin yüzlerce savaşçıyı yok etmesine katkı sağladı. Ruslar, Kazakistan'daki önemli tesislerin güvenliğini sağlamanın yanı sıra, birkaç yüz savaşçının ortadan kaldırılmasında Kazakistan ordusuna önemli yardımlarda bulundu. İsyancıları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için çok etkili bir yöntem kullanan Rus ordusu, operasyonu bozmak ve savaşçıların iletişim ekipmanlarından gelen sinyalleri kesmek için Kazakistan'a elektronik savaş sistemleri yerleştirdi. Militanların çoğunun bulunması ve başarıyla ortadan kaldırılması Rus elektronik savaş sistemleri sayesinde oldu. İletişimi bastırmak ve sinyal kaynaklarının tam konumunu tespit etmek için kullanılan Rus elektronik savaş sistemleri arasında "Zhitel" ve "Leer”in olduğu belirtildi. Resmî verilere göre, Rusya, Kazakistan'daki askeri barışı koruma güçlerinin transferini tamamen tamamladı.