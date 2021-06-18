Rusya kararını tarih vererek duyurdu: 18 Aralık'ta...

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan 18 Aralık’ta çekileceği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya 18 Aralık’ta Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilecek.

Bununla ilgili olarak Macaristan ve Kanada’nın yanı sıra anlaşmanın diğer taraflarına, Rusya'nın bu ülkelerde yer alan büyükelçilikleri ile Viyana’daki Açık Semalar Danışma Komisyonu’ndaki heyetler üzerinden bildirimde bulunuldu.

Açıklamada, anlaşmaya taraf devletlere, çekilme kararının olası sonuçlarının değerlendirilmesi için en kısa zamanda bir konferansın toplanması çağrısı yapıldı ve anlaşmanın bozulmasının sorumlusunun ABD olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Batı’nın ‘teknik üstünlüğünün’ Rusya’yı atlamayı ve kenarda bırakmayı mümkün kılacağına yönelik hesaplar doğrulanmıyor. Açık Semalar Anlaşması’nın uygulanmasında dijital teknolojilere geçildiğinde durum böyleydi, ABD bunu aktif biçimde teşvik etti, ancak neticede ülkemiz Batılı partnerlerimizin 8-9 yıl önüne geçti. ABD anlaşmayı bozup ulusal teknik kontrol imkanlarına bel bağlarken bunun şimdi de böyle olacağından eminiz” ifadeleri kullanıldı.

“Batı’nın Rusya ve müttefiklerinin çıkarları gözardı ederek kendi güvenliklerini sağlayamayacaklarını anlama vakti geldi. Her zaman etkili bir yanıt bulacağız” ifadelerine yer verilen açıklamada Avrupa’da ve dünyada güvenliğin güçlendirilmesi için bir arada, yapıcı bir şekilde çalışmanın daha iyi olduğu vurgusu yapıldı.