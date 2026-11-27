Rusya kararını duyurdu! 6 ay süreyle yasaklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya, karabuğday ihracatını 6 ay süreyle yasaklama kararı aldı.
Rus hükümeti, ülkenin iç gıda piyasasında istikrarın korunması amacıyla karabuğday ihracatını 6 ay süreyle yasaklama kararı aldı.
Rus hükümetinden yapılan açıklamada, iç gıda piyasasında istikrarın sürdürülmesi amacıyla karabuğday ihracatına yönelik yeni bir kararnamenin imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Rusya'dan karabuğday ihracatına yönelik geçici yasak, kararnamenin resmi olarak yayımlanmasından 24 saat sonra yürürlüğe girecek ve 6 ay boyunca geçerli olacak." ifadesi kullanıldı.
Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelere yapılan ihracatın yanı sıra insani yardım ve hükümetler arası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen sevkiyatlar yasaktan muaf tutulacak.