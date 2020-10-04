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Dünya Rusya Karabağ'a asker gönderecek mi? Kremlin sözcüsü açıkladı
Dünya

Rusya Karabağ'a asker gönderecek mi? Kremlin sözcüsü açıkladı

Rusya’nın barış gücünü Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ’a gönderip göndermeyeceğine ilişkin olarak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 02:22:00 -
Rusya Karabağ'a asker gönderecek mi? Kremlin sözcüsü açıkladı

Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'a gönderilmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın bunu ancak Azerbaycan ve Ermenistan’ın rızasıyla yapabileceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rus askerlerinin işgal altındaki Dağlık Karabağ'a gidip gitmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada, Rus barış gücü askerlerinin sadece her iki tarafının da rızasıyla Dağlık Karabağ'a girebileceğini söyledi.

Terörist devlet Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, bir gazetecinin Rusya sorusuna Rus barış gücünün Karabağ'a girmesinin görüşülmesi olasılığına kapıyı kapamamış, bu konunun Moskova ile ikili diyalog çerçevesinde değil, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çatısında görüşülebileceğini belirtmişti.

Ermeni ordusunun kullandığı araç, gereç ve silahların yüzde 98'e yakınının Rus yapımı olduğu biliniyor.

Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaya göre, Rusya, Ermenistan topraklarına bir saldırı olursa Ermenistan'da bulunan askerleri Ermeni sınırlarını koruyacak.
İşgal altındaki Dağlık Karabağ ise bu anlaşmanın dışında tutuluyor.

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