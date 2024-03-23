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Dünya Rusya kahramanı konuşuyor! Ödül verecekler
Dünya

Rusya kahramanı konuşuyor! Ödül verecekler

Yeniakit Publisher
2024-03-23 20:38:00 -
Rusya kahramanı konuşuyor! Ödül verecekler

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırı sırasında eşini korumak isteyen bir kişinin kahramanlık göstererek saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiği için ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133’e yükseldiğini bildirdi. Saldırı sırasında eşini korumak isteyen bir kişinin kahramanlık göstererek saldırganlardan birini etkisiz hale getirdiği için ödüle layık görüldüğünü duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Terör saldırısı sırasında salonda bulunanlardan biri, benzersiz bir cesaret gösterdi. İnsanların üzerine ateş açan teröristlerden eşini korumaya çalışan bir erkek, teröristlerden birine saldırarak onu etkisiz hale getirdi. Aktif ve kararlı eylemleriyle o an çevresindeki insanların hayatını kurtardı.”

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