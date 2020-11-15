Rusya Kafkaslar’daki yerini sağlamlaştırdı

“Bu savaşın ve sözleşmenin sonuçlarına bakacak olursak savaşa dahil olmayan Rusya kazanım elde etti. Rusya Ermenistan’da hedeflediği amaçlarına bu savaş sonucunda Azerbaycan sayesinde ulaşmıştır. Ermenistan bundan sonra daha uzun yıllar Rusya’ya borçlu ve bağımlı kalacaktır. Hankendi ve civarındaki illerdeki Ermeni nüfusu üzerindeki etkisini korumak için de Rusya’ya yakın durmak zorundadır. Rusya yaklaşık 30 yıl önce çıkmak zorunda kaldığı Azerbaycan’da da askeri üs oluşturmayı başarmıştır. Anlaşmada 5 yıllık bir süre ön görümlü olsa da bunun uzatılacağı tartışma götürmeyecek bir gerçektir. Zira Rusya Kafkaslar’da yerini sağlamlaştırmak istemektedir.”

Türkiye için koridor açıldı

Türkiye açısından da olumlu bir gelişme olduğunun altını çizen Azafli, şöyle devam etti: “Türkiye açısından bakıldığında 40 metre genişliğindeki Nahçivan’la Azerbaycan arasındaki Rus kontrolündeki yol çok büyük bir kazanım olduğunu düşünmüyorum. Bu yolu Azerbaycan’ın kullanmaya ne ölçüde cesaret göstereceği de tartışma konusudur. Rus kontrolündeki bu yolda çok sayıda engellemelerin çıkacağı düşüncesindeyim. Ancak Türkiye’nin buradaki en büyük kazanımı, Türk dünyasının gözündeki liderliği ve sevgisidir. Ayrıca Ermeni açılımı sürecindeki araya giren soğukluk ve Azerbaycan halkındaki kırgınlık bu süreçte tamamen bitmiştir. Azerbaycan’da Türkiye tam manası ile vazgeçilmez bir dost ve müttefikten öte bir kardeş, sırdaş ve aile olmuştur.

Azerbaycan dirildi

“Azerbaycan için bu savaş gerek halk için gerekse iktidar için önemli kazanımlar elde edilmesi bakımından önemlidir. Azerbaycan işgal edilmiş topraklarını geri kazandı. Yani her halükarda Azerbaycan savaştan önceki durumuna göre daha güçlü ve moral kazanmış durumdadır. Bu hem iktidarı hem halkı açısında çok önemlidir. Kafkaslar’daki yerini ispat eden Azerbaycan aynı zamanda halkın ve devletin gücü açısından kendi moral ve motivasyonunu güçlendirmiş, Ermenistan’a gerekli dersi vermiştir. Ancak Azerbaycan’da kurulacak olan Rus üssünün Azerbaycan için ne ifade edeceğini zaman gösterecektir.”