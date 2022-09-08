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Dünya Rusya: Kabil'deki patlama Afganistan ile diyaloğu etkilemeyeceğini söyledi
Dünya

Rusya: Kabil'deki patlama Afganistan ile diyaloğu etkilemeyeceğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Kabil'de meydana gelen patlamanın, Afganistan ile diyaloğu etkilemeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 20:03:00 - 2022-09-08 20:11:35
Rusya: Kabil'deki patlama Afganistan ile diyaloğu etkilemeyeceğini söyledi

Zaharova, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleşen patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bunun DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlendiğine işaret eden Zaharova, "Mevcut bilgilere göre, başka ülkelerine ait istihbarat servisi temsilcileri, bu provokasyonu yapan DEAŞ'a yardımcı olabildi." ifadesini kullandı.

Mariya Zaharova, Rusya ve Afganistan arasındaki ilişkileri bozmak isteyenlerin olduğunu belirterek, "Kötü niyetli olanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, provokasyonlar Kabil ile yapıcı diyaloğumuzu etkilemeyecek." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Afganistan Dışişleri Bakanı Vekili Amir Han Muttaki ile olayın ardından telefonda görüştüğüne dikkati çeken Zaharova, bu görüşmede iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığını dile getirdi.

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği önünde 5 Eylül'de patlama meydana gelmişti.

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, intihar saldırısı sonucu 4 sivil ile elçilik çalışanı 2 Rus vatandaşının yaşamını yitirdiğini, çok sayıda sivilin yaralandığını bildirmişti.

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