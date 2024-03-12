Rusya, İran ve Çin'den Batı'ya gözdağı

Tatbikatta Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Oman, Hindistan ve Güney Afrika donanmalarından temsilcilerin gözlemci olarak görev alacağı bildirildi

Rusya, bir grup savaş gemisinin Umman Körfezi ve Umman Denizi'nde İran ve Çin ile birlikte tatbikatlara katılmak üzere İran'a ulaştığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından devlet medyasına yapılan açıklamada, "Deniz Güvenlik Kuşağı - 2024" adı verilen ortak tatbikatta savaş gemileri ve hava araçlarının yer alacağı belirtildi.

Rusya'nın grubuna Pasifik Filosundan bir füze kruvazörü olan Varyag'ın liderlik ettiğini bildiren bakanlık, "Tatbikatın uygulamalı kısmı Umman Denizi'nin Umman Körfezi sularında gerçekleşecek. Tatbikatın temel amacı deniz ekonomisi faaliyetlerinin güvenliğini sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

Çin savunma bakanlığı da pazartesiden cumaya kadar sürecek olan tatbikatın "denizcilik işbirliğini güçlendirmeyi" ve "bölgesel deniz güvenliğini ortaklaşa korumayı" amaçladığını açıkladı.

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Pekin'den yapılan açıklamada Çin'in "güdümlü füze destroyeri Urumçi, güdümlü füze fırkateyni Linyi ve kapsamlı ikmal gemisi Dongpinghu'yu" göndereceğini duyurdu.

İran devlet haber ajansı IRNA da tatbikatın amacının "bölgede güvenliği ve temellerini sağlamlaştırmak ve katılımcı ülkeler arasında çok taraflı işbirliğini genişletmek" olduğunu ifade etti.

Rus ve İran kaynakları, tatbikatta Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Umman, Hindistan ve Güney Afrika'dan donanma temsilcilerinin de görev alacağını bildirdi.

Kaynak: AA