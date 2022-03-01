Rusya ile savaş sürerken Ukrayna'dan skandal uygulama! Sarışın mavi gözlü değiller diye...

Ukrayna'daki Rus işgalinden kaçanlar arasında bulunan Afrika kökenli öğrencilerin Ukrayna sınırından çıkmalarına izin verilmediğini ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Polonya sınırında 'önce Ukraynalılar' politikasının uygulandığını iddia eden birçok öğrenci, "Ukrayna'dan çıkışlarına izin verilmediği için" sınırda beklediklerini aktaran mesajları sosyal medya platformlarında paylaştı. Bazı öğrenciler ise, sınırı geçmek isteyen Afrikalı öğrencilere Ukraynalı sınır güçlerinin silah doğrulttuğunu gösteren videolar yayımladı.

Mesele hakkında Twitter'dan açıklamalarda bulunan Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ise konuyu "yakından" takip ettiğini belirtirken endişelerini Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'ya ilettiğini kaydetti.

Kuleba'nın durumu inceledikten sonra kendisine geri dönüş yaptığını da belirten Nijeryalı bakan, Kuleba'nın şu yanıtını paylaştı: "Yabancı uyrukluların ülkeyi terk etmesi için herhangi bir kısıtlama yok. Sorun, sınırdaki kaos ve onlara giden kontrol noktalarından kaynaklanıyor".

Öte yandan sınırdan sadece Afrikalı öğrencilerin değil diğer yabancı uyruklu öğrencilerin de geçmesinin engellendiği belirtiliyor.